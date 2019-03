NBA, si scatena James

I LA Lakers sono fuori dalla corsa ai play-off. James ha comunque onorato la gara contro Sacramento (111-106 il finale per i gialloviola) con una tripla doppia d'autore: 29 punti, 11 assist e 11 rimbalzi. Vittorie anche per Gallinari (26 punti nel 124-113 dei suoi LA Clippers su New York) e Bellinelli (cinque punti nella vittoria di Sacaramento su Boston per 115-96).

Nelle altre gare, da rimarcare il successo di Golden State su Detroit (121-114, 26 punti di Curry). Con 28 punti di Harden, Houston piega New Orleans (113-90). Milwaukee batte Cleveland (127-105) mentre Indiana supera Denver (124-88). Infine Charlotte sorprende Toronto (115-114).

SPORTAL.IT | 25-03-2019 07:20