NBA, Silver "ferma" i coach più anziani

L'NBA ha deciso di ripartire (31 luglio). Tuttavia, qualcuno potrebbe non essere della partita. I coach più anziani potrebbero essere "invitati" a non seguire la squadra dalla panchina. Lo ha spiegato il commissioner dell'NBA Silver.

"Alcuni allenatori sono più vulnerabili, potrebbero non andare in panchina", le parole di Silver riportate da ESPN. Non ci sta Gentry, 65 anni, coach dei Pelicans: "Non ha senso. Come posso allenare se non sono in panchina?".

SPORTAL.IT | 05-06-2020 07:42