NBA, Silver prende tempo

L'NBA non ha nessuna intenzione di annullare la stagione in corso e spera di poter ripartire il prima possibile ma, al momento, non c'è una possibile data per tornare a giocare. La conferma arriva direttamente da Silver, numero uno dell'NBA.

"Sulla base dei rapporti che abbiamo ricevuto dalla sanità, non siamo in grado di prendere alcuna decisione", le parole dello stesso commissioner. Da ricordare che l'NBA è ferma dallo scorso 11 marzo (positività di Gubert degli Utah Jazz).

SPORTAL.IT | 20-04-2020 07:37