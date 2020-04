NBA, Silver: "Vorremmo chiudere la regular season"

A TNT, Silver, commissioner dell'NBA, ha fatto il punto sulla possibile ripartenza del massimo campionato cestistico americano: "Ora non ci sono le condizioni per pensare a un ritorno in campo. A maggio avremo un quadro più chiaro".

Il numero uno dell'NBA ha poi spiegato quale sia il sogno dell'intera Lega: "In un mondo ideale vorremmo chiudere la regular season e poi disputare i play-off". Si continua a parlare di disputare il resto della stagione a Las Vegas.

SPORTAL.IT | 07-04-2020 09:57