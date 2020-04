NBA, Stackhouse critica Jordan

Jordan è considerato il più grande giocatore di pallacanestro di tutti i tempi. Tutti lo rispettano, a parte Stackhouse. I due hanno giocato insieme a Washington (stagione 2002/03). Un'esperienza che Stack (soprannome del nativo di Kinston) avrebbe evitato volentieri.

"Ogni cosa passava da Jordan: se voleva che una cosa si facesse in un certo modo, la si faceva così. Coach Collins non riusciva a opporsi… E' stato davvero difficile gestire una situazione come quella, in cui ti ritrovi a dover giocare con un tuo idolo ma senti di essere un giocatore più forte di lui", le parole di Stackhouse a Sports Illustrated.

SPORTAL.IT | 10-04-2020 08:02