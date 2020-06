NBA, stagione 2020/21 condensata

L'NBA si sta preparando per tornare in campo (31 luglio) ma guarda anche al futuro. La stagione in corso si concluderà ad ottobre (eventuale gara 7 delle Finals si giocherebbe il 12 ottobre) e, di conseguenza, condizionerà pesantemente la futura stagione.

ESPN racconta di una stagione 2020/21 condensata. Possibile partenza il prossimo 1 dicembre con conclusione della regular season il 26 maggio. Tre giorni dopo comincerebbero i play-off. Insomma tante partite in poco tempo.

SPORTAL.IT | 10-06-2020 07:39