NBA: Stan Van Gundy nuovo coach dei Pelicans

Secondo quanto riportato da ESPN, è Stan Van Gundy il nuovo coach dei Pelicans di Williamson e dell’azzurro Melli. L’ex allenatore di Miami, Orlando e Detroit ha ben 11 stagioni alle spalle da capo allenatore in NBA.

L’aspetto difensivo è il mantra di Stan Van Gundy che avrà il compito di far crescere una squadra piena zeppa di giovani di talento. L’obiettivo è portare New Orleans a concorrere per il titolo NBA (il neo coach, 61 anni, ha giocato le Finals nel 2009 con i Magic).

OMNISPORT | 22-10-2020 07:37