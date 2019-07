NBA: Thompson resta, Butler a Miami

Salutato Durant (finito ai Nets, sarà ritirata, dai Warriors, la maglia numero 35), Golden State sorride: Thompson ha fatto sapere che resterà. Per lui contratto di cinque anni, a 190 milioni di dollari. Rimane anche Looney (15 milioni complessivi per tre anni).

Intanto Butler è ufficialmente un nuovo giocatore di Miami e Thomas, ex stella di Boston, giocherà a Washington. E', invece, pronto a tornare Pau Gasol: "Non posso perdere un'altra preparazione", ha spiegato il quasi 39enne fratello di Marc, fermo per infortunio (frattura da stress).

SPORTAL.IT | 02-07-2019 07:29