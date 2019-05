NBA, Toronto e Portland trionfano in gara 7

Grandi emozioni nei play-off NBA. Portland, grazie a 37 punti di un immenso McCollum, riesce a imporsi sul campo di Denver (100-96 il finale), conquistando così il pass per la finale di Conference a Ovest (4-3). Ora i Trailblazers se la vedranno con Golden State.

Succede di tutto nella gara 7 tra Toronto e Philadelphia. Butler pareggia a quota 90 a 4'2 secondi dalla sirena, sufficienti per Leonard (41 punti totali) per segnare il canestro della vittoria. I Raptors affronteranno ora Milwaukee per un posto nelle Finals NBA.

SPORTAL.IT | 13-05-2019 07:17