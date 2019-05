NBA, Toronto pareggia i conti

Proseguono le emozioni dei play-off NBA. Toronto, grazie ad una super prestazione di Leonard (39 punti), riesce ad imporsi, nella sfida con Philadelphia, in gara 4 (101-96). Ora la serie è in perfetta parità (2-2).

Colpo anche di Denver. Sul campo di Portland, i Nuggets si portano a casa il quarto atto della serie (116-112), tornando in corsa per il passaggio alle finali di Conference (2-2). Decisivo Jokic, autore di una tripla doppia (21 punti, 12 rimbalzi e 11 assist). Non bastano, in casa Trailblazers, i 28 punti di Lillard (9/22 al tiro).

SPORTAL.IT | 06-05-2019 07:18