NBA, trionfa Golden State: il titolo è suo

E’ Golden State ad aggiudicarsi il titolo di Nba per il secondo anno consecutivo.

I Warriors hanno avuto la meglio su Cleveland anche in gara 4 (108 ad 85) chiudendo facilmente una serie senza storia. Per Curry e compagni si tratta del terzo titolo in quattro anni, il sesto nella storia del club: nulla da fare per Le Bron James che perde per la sesta volta le Finals.

Kevin Durant è stato premiato come migliore giocatore dell’intera serie: in gara 4 è stato ancora protagonista con 20 punti, 12 rimbalzi e 10 assist.

SPORTAL.IT | 09-06-2018 10:35