NBA: un MVP alla corte di James

L’NBA è in stand-by, in attesa di iniziare la nuova stagione. Tanti i club che si stanno muovendo per migliorare i propri roster. Attenzione anche ai LA Lakers, Campioni NBA in carica, che potrebbero cambiare diversi giocatori rispetto alla scorsa annata.

Dagli States arrivano indiscrezioni che vorrebbero Rose, il più giovane MVP della storia dell’NBA (a 22 anni, con i Chicago Bulls) vicino ai LA Lakers di James. Rose, ora 32enne, è reduce da una buonissima stagione con Detroit con cui ha un altro anno di contratto garantito.

OMNISPORT | 08-11-2020 09:19