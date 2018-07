NBA, Vince Carter non si ritira

Dopo il rinnovo di Nowitzki con i Mavs, un altro veterano ha deciso di proseguire la sua carriera NBA. Secondo ESPN, Vince Carter, otto volte All-Star NBA e vincitore della gara delle schiacciate nel famoso All Star Game del 2000, ha trovato un accordo con Atlanta.

Gli Hawks gli garantiranno un contratto annuale da 2,4 milioni di dollari. Per Vince Carter, si tratta della 21esima stagione in NBA (è stato grande protagonista del Draft edizione 1998). Ad oggi, ha segnato ben 24.868 punti in carriera.

SPORTAL.IT | 26-07-2018 08:45