NBA, Vogel vuole limitare James

Il prossimo 22 ottobre, inizierà, ufficialmente, la regular season NBA 2019/20. Prima spazio alle gare di preseason. Tanta l'attesa per vedere all'opera di LA Lakers del duo James-Davis ma Vogel, il nuovo coach, mette le mani avanti.

Sull'impiego di James durante le gare di preseason, Vogel è chiaro: "Vogliamo dargli la possibilità di familiarizzare con i nuovi compagni e ottenere la giusta amalgama ma vogliamo anche essere intelligenti. Non vogliamo che esageri nella preseason". Tradotto: pochi minuti per la 34enne superstar. L’importante è che sia pronto per la stagione regolare.

SPORTAL.IT | 30-09-2019 07:42