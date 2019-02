Westbrook è sempre più nella leggenda. L'asso di OKC, nella sfida, persa, contro New Orleans (131-122), ha messo a segno la sua 11esima tripla-doppia consecutiva, un record NBA assoluto. Per Westbrook, 44 punti, 14 rimbalzi e 11 assist.

In attesa dell'All Star Game NBA, in programma nel week-end a Charlotte, si sono giocate altre due gare di regular season NBA. New York si è imposto su Atlanta (106-91 il finale) mentre Orlando si sbarazza di Charlotte (127-89).

SPORTAL.IT | 15-02-2019 07:20