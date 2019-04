NBA, Westbrook nella leggenda

Quattro le gare di regular season NBA disputate nella notte. Magica performance di Westbrook che, nella vittoria contro i LA Lakers (119-103 per OKC) è diventato il secondo giocatore nella storia dell'NBA, dopo Chamberlain, a fare almeno 20 punti, 20 rimbalzi e 20 assist in una singola partita (20-20-21 per l'asso di OKC)

Vittoria per San Antonio (117-111 ai danni di Atlanta), con sei punti di Belinelli. Il solito Harden (36 punti) permette a Houston di superare Sacramento (130-105). Infine Golden State si impone su Denver (116-102).

SPORTAL.IT | 03-04-2019 07:35