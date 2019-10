NBA, Williamson si ferma subito

A poche ore dall'inizio della regular season, l'NBA perde uno dei giocatori più attesi. Zion Williamson, prima scelta all'ultimo Draft, è stato operato al ginocchio destro e dovrà, quindi, restare ai box per 6-8 settimane.

Un duro colpo per New Orleans che puntava molto sul suo apporto. In quattro gare di preseason, l'ex Duke aveva segnato 23,3 punti di media a partita. "Faremo del nostro meglio senza di lui. Speriamo che si riprenda il prima possibile", le parole a ESPN del compagno Redick.

SPORTAL.IT | 22-10-2019 07:25