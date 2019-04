Incredibili emozioni nel torneo NCAA. Capolavoro Michigan State. Gli Spartans riescono nell'impresa di eliminare la fortissima Duke (68-67), conquistando così un posto nelle Final Four. Sorride anche Auburn: 77-71 ai danni di Kentucky e prima volta, in assoluto, tra le prime quattro del torneo NCAA.

Nel prossimo week-end, a Minneapolis, andrà in scena l'attesa Final Four, edizione 2019. Oltre a Michigan State e Auburn, ci saranno Texas Tech (altra esordiente) e Virginia (quest'ultima alla sua prima apparizione alle Final Four dal lontano 1984).

SPORTAL.IT | 01-04-2019 07:35