Spettacolo ed emozioni nel torneo NCAA. Virginia conquista il pass per le Final Eight superando, in un match durissimo, Oregon (53-49, 13 punti di Jerome). Sorride anche Perdue che, all'overtime, elimina Tennessee (29 punti di Edwars).

Bel successo anche di Texas Tech che, nella sfida con Michigan, si porta a casa la vittoria (63-44 il finale). Infine, convincente successo di Gonzaga che si impone, su Florida State, con un secco 72-58 (17 punti di Hachimura).

SPORTAL.IT | 29-03-2019 08:05