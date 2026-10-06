Dal salto triplo alla pista di Ballando con le Stelle, Andy Diaz è diventato uno dei volti più interessanti dello sport italiano. Ma dietro il campione azzurro c’è una storia legata a Roma, e proprio nella capitale, Diaz coltiva un sogno calcistico irrealizzabile

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Andy Diaz è uno dei protagonisti di Ballando con le Stelle, ma fuori dalla pista da ballo, il campione azzurro del salto triplo ha una passione molto precisa: la Roma. E il suo sogno calcistico è ancora più grande: vedere Lionel Messi con la maglia giallorossa all’Olimpico. Un desiderio che però è destinato a rimanere tale.

Andy Diaz, dal salto triplo a Ballando con le Stelle

In questi giorni Andy Diaz è passato dalla pedana dell’atletica al parquet di Ballando con le Stelle. Il campione azzurro è infatti tra i concorrenti della nuova edizione dello show condotto da Milly Carlucci e il 3 ottobre ha fatto il suo debutto insieme alla ballerina Gioia Giovanatti, cimentandosi con una Salsa.

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Una sfida completamente diversa per un atleta abituato a rincorsa, stacco e misure da record. Diaz stesso ha raccontato di essere arrivato all’appuntamento pensando che la preparazione sportiva potesse aiutarlo, salvo poi scoprire che anche il ballo gli avrebbe fatto conoscere muscoli che non sapeva nemmeno di avere.

Ma c’è un’altra parte della vita di Diaz che in questi giorni può incuriosire il pubblico italiano: il triplista, quando non salta o non balla, segue il calcio e ha una squadra ben precisa nel cuore.

Getty

Un triplista con il cuore giallorosso

Andy Diaz è romanista. Lo aveva raccontato a Giffoni Sport nel 2025, dove aveva parlato anche del rapporto speciale costruito con Roma dopo il suo arrivo in Italia.

“Tifo per la Magica, con tre g”, ha dichiarato durante il Giffoni Film Festival, spiegando anche il suo apprezzamento per Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma.

Ma la risposta più curiosa era arrivata quando gli era stato chiesto di raccontare il suo sogno calcistico. La risposta? Vedere Lionel Messi con la maglia della Roma, allo stadio Olimpico. Un desiderio destinato a rimanere tale per un tifoso che ha scelto Roma come casa.

Nato a L’Avana, nel 2021 il triplista ha lasciato la delegazione cubana durante uno scalo a Madrid per atterrare in Italia. A Roma è stato accolto da Fabrizio Donato, che sarebbe diventato il suo allenatore e una delle persone più importanti del suo percorso. Nel 2023 arrivò poi la cittadinanza italiana per meriti sportivi. Da allora Diaz ha costruito una nuova vita in Italia e Roma è diventata una parte fondamentale di quella storia.

Il sogno impossibile chiamato Messi

Il problema è che il calcio, questa volta, sembra intenzionato a mettersi di traverso.

Messi ha rinnovato il contratto con l’Inter Miami fino alla fine della stagione MLS 2028. Il fuoriclasse argentino ha scelto di continuare il progetto americano e, salvo clamorosi cambi di programma, resterà negli Stati Uniti ancora per qualche anno.

Quando il contratto arriverà alla scadenza, Messi avrà 41 anni. Nulla impedirebbe, in teoria, un’ultima esperienza europea, ma il desiderio del triplista azzurro rischia di rimanere esattamente quello che è: un sogno da tifoso.

La Roma di Diaz e una nuova sfida

La cosa curiosa è che proprio mentre il pubblico italiano sta conoscendo un lato nuovo di Andy Diaz grazie a Ballando con le Stelle, riemerge anche il suo lato da tifoso.

Sulla pista televisiva ha provato a fare qualcosa che non aveva mai fatto prima. Nel calcio, invece, ha già le idee chiarissime: Roma, Gasperini e un sogno chiamato Messi.

Probabilmente non vedrà mai l’argentino indossare la maglia giallorossa. Ma forse è proprio questo il bello dei sogni da tifoso: non devono necessariamente essere realistici per essere bellissimi.