Nedovic: "Abbiamo smesso di giocare"

Grande delusione nelle parole di Nemanja Nedovic al termine della gara persa con il Panathinaikos: "Negli ultimi quindici minuti abbiamo smesso di giocare e non abbiamo rispettato il piano partita – ha detto -. Il Panathinaikos è entrato nella ripresa con più energia di noi e non siamo stati in grado di rispondere. Guardando questa partita, non meritiamo di entrare ai playoff, ma ci sono ancora due gare. Sono molto dure, contro squadre importanti come Fenerbahce ed Efes, ma abbiamo l’occasione di qualificarci, con due vittorie".

"Finita? Non lo è – chiosa il serbo -. Ma se giochiamo come stasera non possiamo battere nessuno. Dobbiamo stare assieme e ognuno deve guardarsi allo specchio e vedere cosa può dare di più".

In collaborazione con basketissimo

SPORTAL.IT | 22-03-2019 23:35