Nedovic: "Devo ancora dimostrare cosa so fare"

La guardia di Milano Nemanja Nedovic ha commentato la vittoria dell'Olimpia contro il Barcellona ai microfoni di Sportando: "Devo ancora dimostrare cosa so fare, mi alleno da poco con tutta la squadra dopo l'infortunio. Le sensazioni sono fortissime, tremo solo al pensiero. Sono contento di aver aiutato la squadra a vincere, ed è questo la cosa in cui sono maggiormente concentrato".

"Le differenze con Messina? E' difficile da dire, ogni coach è differente e ha il proprio modo di giocare, anche lo scorso anno iniziammo molto bene e poi tutti sappiamo come è finita. Dobbiamo pensare partita dopo partita, non c'è tempo per festeggiare, le gare sono tante".

SPORTAL.IT | 02-11-2019 09:26