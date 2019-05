Nedovic: "Ero in una situazione difficile"

Tra i protagonisti del successo dell’Olimpia Milano sulla Scandone Avellino c’è anche Nemanja Nedovic, autore di 13 punti con tre triple: “Era una situazione difficile per me, perché non mi allenavo da 25 giorni con la squadra ed ho dovuto ritrovare il ritmo in partita, visto che non c’era tempo per lavorare”.

Con gli irpini, però, ha trovato canestri importanti: “Ho cercato di riposarmi dopo gara 4 ed oggi quel ritmo l’ho un po’ trovato, ho aiutato la squadra e sono contento che siamo in semifinale”.

SPORTAL.IT | 27-05-2019 09:59