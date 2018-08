Nedovic, Milano deve puntare ai playoff di Eurolega

(ANSA) – MILANO, 21 AGO – Nemanja Nedovic non si nasconde: “Questa Olimpia ha il dovere di stare nella fascia alta di Eurolega, di puntare ai playoff, che sarebbero un sogno”. La guardia spera di aiutare ad “invertire la tendenza” dopo tre stagioni negative in campo europeo per l’AX ma “non sente affatto la pressione” di tale compito. “Milano – ammette il serbo, proveniente da Malaga, durante la conferenza stampa di presentazione – ha fatto fatica, non ha avuto grandi risultati ma sono convinto faremo meglio. Abbiamo un ottimo coach come Pianigiani e un bel nucleo ereditato dalla scorsa stagione.

Siamo coperti in ogni posizione da giocatori che sanno fare cose diverse”. Nedovic ricorda che tanti giocatori serbi hanno fatto la fortuna del club, in primis Djordjevic e Bodiroga: “Ho telefonato a Djordjevic, mi ha parlato benissimo dell’organizzazione, della città, dei tifosi. Poi ho sentito anche Micov, Raduljica e Macvan. Vorrei far parte della storia vincente dell’Olimpia”.

VIRGILIO SPORT | 21-08-2018 17:39