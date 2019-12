Nedovic pronto a riciclarsi

In casa Olimpia Milano le capacità di Nedovic in cabina di regia potranno tornare parecchio utili nel prossimo futuro, visto anche l’infortunio occorso ad un giocatore importante per le dinamiche offensive biancorosse come Vlado Micov: l’ala serba, infatti, ha riportato uno stiramento al legamento della pianta del piede destro nel finale della sfida di domenica, e sarà rivalutato nei prossimi giorni.

“Ho giocato come play a inizio carriera, quando ero più giovane, era la mia prima posizione”, dice Nedovic a basketissimo.com sulla possibilità di giocare da play aggiunto. “Ne ho parlato col coach e abbiamo deciso di provare, per me non sarà un problema giocare da playmaker aggiunto quando ce ne sarà bisogno”.

SPORTAL.IT | 03-12-2019 13:43