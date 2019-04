Nedved, rivelazione su Cristiano Ronaldo

Il vice presidente della Juventus Pavel Nedved ai microfoni di Sky ha parlato del recupero di Cristiano Ronaldo: “Sta facendo tutto per esserci contro l’Ajax, è la sua competizione. Saremo felici se ci sarà, noi non gli mettiamo fretta. Ma siamo positivi”.

Poi ha rivelato: “Vuole giocare sempre, voleva giocare anche stasera contro il Milan, noi lo abbiamo un po’ frenato. E’ molto positivo per il gruppo”.

Massimiliano Allegri in conferenza stampa prima della partita contro i rossoneri si era espresso così sulle condizioni del cinque volte Pallone d’Oro: “Cristiano sta meglio. Ci sono dei buoni segnali a 5 giorni dalla partita contro l’Ajax. Lui sta facendo tutto per esserci e noi speriamo sia a disposizione”. Ronaldo si era infortunato a una coscia in occasione della partita del Portogallo contro la Serbia, lo scorso 25 marzo.

Intanto la vita sentimentale di CR7 va a gonfie vele. La compagna Georgina Rodriguez, in un’intervista ad Elle, ha espresso la sua soddisfazione per la sua vita a Torino: “Qui a Torino mi sento bene, come a casa. Mi piace il centro e poi ha una posizione perfetta: vicina alle Alpi, al lago di Como, a Milano, alla Svizzera e a Venezia”.

Le foto di Georgina in lacrime dopo la tripletta di Ronaldo all’Atletico Madrid hanno fatto il giro del mondo: “Mi sono emozionata, perché ho visto riflessi sul campo la sua costanza e il suo duro lavoro. Sono molto orgogliosa di lui, vado allo stadio per sostenerlo e per godermi il suo talento. Con lui è stato subito amore a prima vista per entrambi, io lavoravo da Gucci”.

SPORTAL.IT | 06-04-2019 18:06