Nedved: "Dybala è un patrimonio"

Il vicepresidente della Juventus a Sky ha parlato del futuro di Dybala: "Confermo le parole di Paratici, Dybala è un nostro patrimonio. Lui è un giocatore molto importante per noi. In Sassuolo-Juventus non ha giocato titolare ma ha fatto veramente bene. Oggi gioca titolare non vedo nessuna stranezza, anzi ci aspettiamo molto da lui perché è molto forte".

La Champions in arrivo: "Siamo molto contenti che abbiamo potuto recuperare giocatori molto importanti per noi, ovviamente loro sono la nostra forza, sono molto esperti e senza di loro è più difficile. Devo dire però che anche quelli che hanno giocato, come Rugani e Caceres, nell’ultima partita, sono stati molto bravi, non abbiamo preso gol e hanno lavorato molto bene".

SPORTAL.IT | 15-02-2019 20:55