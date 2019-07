Nela attacca: Napoli attento, non è un campione

A Dimaro il Napoli continua a prepararsi per la prossima stagione, circondato dal grande entusiasmo dei suoi tifosi. I sostenitori azzurri però potrebbero esaltarsi ulteriormente se arrivasse finalmente l’ufficialità del grande acquisto per il reparto avanzato, ovvero il colombiano James Rodriguez, reduce dalla Coppa America (non proprio felicissima a dire il vero) con la sua nazionale. In tanti stanno esaltando questa trattativa, ma c’è anche chi va controcorrente e ha criticato la scelta dello staff azzurro.

L’affondo di Sebino – Come ribadito siamo alla svolta decisiva per James Rodriguez, ma un ex calciatore partenopeo come Sebastiano Nela si è detto molto dubbioso riguardo al suo approdo all’ombra del Vesuvio. difatti parlando in una trasmissione televisiva ha affermato: “In questo periodo penso che con troppa facilità parliamo di talenti. Non parliamo di talenti, i talenti sono giocatori come Mbappè. Personalmente non credo che James sia un talento, altrimenti non sarebbe mai andato via da Madrid e Monaco. Il Napoli deve stare attento a come lo considera”.

Un reparto da puntellare – Le trattative di mercato per quanto riguarda il pacchetto attaccanti però non si limitano al sudamericano, perché a prescindere dall’esito c’è comunque bisogno di arricchire il reparto avanzato che con ogni probabilità perderà Verdi. Sembra vicinissimo l’acquisto di Elif Elmas dal Fenerbache, calciatore macedone che i partenopei preleveranno dal club turco per una cifra che si aggira attorno ai quindici milioni di euro.

SPORTEVAI | 10-07-2019 13:11