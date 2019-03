Nella mente di Allegri: ecco la Juventus senza CR7

La Juventus torna in campo nel pomeriggio di sabato ricevendo all'Allianz Stadium l'Empoli e per Massimiliano Allegri c'è una grana da risolvere: gestire l'assenza di Cristiano Ronaldo, non dimenticando che sullo sfondo ci sono la Champions League e l'Ajax.

Per questo motivo si va verso un tridente con Dybala, Mandzukic e Bernardeschi, con i bianconeri chiamati a far fronte comune per aiutare CR7 a recuperare con calma e a essere nel migliore stato di forma possibile in vista della sfida con i Lancieri.

Questa la soluzione più immediata, quella che con ogni probabilità sarà proposta contro gli azzurri di Toscana. Ma Allegri sta anche valutando soluzioni alternative, che passano anche dal ricorso al doppio centravanti (non dimentichiamoci che a scalpitare c'è anche un certo Moise Kean) e addirittura dal ritorno alla difesa a tre.

Una Juve camaleontica dal punto di vista tattico, insomma. Tutto nell'attesa che CR7 torni nel pieno della forma.

SPORTAL.IT | 30-03-2019 11:25