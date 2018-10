Nella Top 100 di FIFA 19 c'è solo un numero 1

FIFA 19 è sui nostri scaffali da qualche settimana, eppure è già tempo di classifiche: è già possibile, infatti, consultare la Top 100 dei migliori calciatori del titolo calcistico e, senza troppo stupore, il numero uno della lista è il giocatore portoghese più chiacchierato degli ultimi tempi. Stiamo parlando di Cristiano Ronaldo, l’attaccante juventino simbolo del gioco, sotto i riflettori in questo periodo per l’accusa di stupro da parte della modella americana Kathryn Mayorga.

Ma lasciamo per qualche momento i fatti di cronaca per tornare all’elenco dei 100 calciatori migliori di FIFA 19: è proprio lui, Cr7, il capolista indiscusso della nuova edizione del gioco (con un punteggio di 94), soffiando per pochissimi punti percentuali il primato a Lionel Messi; medaglia di bronzo per Neymar Jr, con 92. Seguono Modric, De Bruyne, Hazard, Ramos, Suarez e De Gea, tutti con 91.

Nella Top 100 di FIFA 19, ci sono in totale solo 6 italiani: il migliore è Giorgio Chiellini, al 19º posto con un punteggio di 89, al quale fa seguito Gigi Buffon. Si posiziona 40° Lorenzo Insigne, con 88 punti; poco più in basso ci sono Ciro Immobile (87) e Marco Verratti (86). L’ultimo italiano in classifica, al 69° posto, è il difensore juventino Leonardo Bonucci.

A quanto pare nell’elenco dei migliori giocatori in FIFA 19, c’è una forte presenza di calciatori juventini. Se vogliamo, infatti, cercare nella lista quelli che non indossano la divisa bianconera, dobbiamo spostarci al 39° posto: qui, con 88 punti, ci sono Gonzalo Higuain e Samir Handanovic; poi Marek Hamsik, Mauro Icardi e Dries Mertens (con 87).

HF4 | 15-10-2018 09:30