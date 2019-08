Nemanja Nedovic subito ko

Nemanja Nedovic subito ai box. La guardia serba dell’Olimpia Milano, che nella passata stagione ha giocato circa la metà delle gara per infortunio, si è sottoposta a un intervento di pulizia artroscopica del ginocchio destro, avviando subito il percorso riabilitativo.

Il rientro è previsto nel giro di cinque settimane: lo slavo salterà i primi impegni di campionato e dovrebbe essere pronto per il debutto in Eurolega, in programma il 3 ottobre a Monaco.

SPORTAL.IT | 24-08-2019 09:18