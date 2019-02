Nenad Vucinic sceglie la strada più difficile

Nenad Vucinic sostiene di volere scegliere la strada più difficile.

"Sarebbe per me facile e conveniente dire che Brindisi sia la favorita ma non voglio" il pensiero del coach di Avellino alla vigilia della sfida di Coppa Italia con i pugliesi.

"Credo che chi gioca meglio possa passare il turno, anche perché non credo ci sia grande differenza in termini di qualità tra i due roster. La chiave sta nella giusta interpretazione della prima partita. La squadra deve andare lì preparata fisicamente e con la mente concentrata sul match per ottenere il massimo" aggiunge il serbo.

SPORTAL.IT | 14-02-2019 14:30