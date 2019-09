Nervi tesi al Milan: faccia a faccia Giampaolo-Paquetà in allenamento

Tensione a Milanello a pochi giorni dal derby contro l'Inter a San Siro. Secondo quanto riporta Sky, il tecnico del Milan Marco Giampaolo ha avuto un duro confronto con il centrocampista rossonero Lucas Paquetà alla ripresa degli allenamenti nel centro sportivo di Carnago. Il giocatore brasiliano, sostituito all'intervallo della partita contro il Verona, era stato rimbrottato dopo il match dall'allenatore del Diavolo: "È un po' disordinato. Devo farlo diventare un giocatore completo. Capirà quando è il momento di essere più concreto e quando prenderli libertà. Per me il trequartista deve essere un attaccante, lui può diventare una grande mezzala". Giampaolo gli ha chiesto di essere quindi meno brasiliano e più ordinato tatticamente.

Una critica che non è affatto andata giù al giocatore, che dopo il match nelle Stories di Instagram ha risposto con un messaggio chiaro: "Orgoglioso di essere brasiliano".

La società e l'allenatore abruzzese non hanno gradito il botta e risposta e Giampaolo ha impartito una ramanzina al verdeoro prima dell'allenamento, davanti al resto dei compagni. Il faccia a faccia è poi proseguito in privato: un chiarimento per risolvere immediatamente il caso in vista della stracittadina contro gli uomini di Conte.

Non è escluso, riporta Tuttosport, che il club decida di multare il calciatore per l'atteggiamento poco professionale adottato, soprattutto a pochi giorni da un appuntamento importante come il derby di Milano.

Zvonimir Boban ha intanto fatto il punto della situazione in casa Milan, lanciando una prima frecciata al tecnico: "L'Inter è più avanti del Milan, non ci sono dubbi. Noi abbiamo tanti ragazzi giovani e anche questa è una caratteristica da considerare". Il giudizio sul lavoro di Marco Giampaolo è per ora sospeso: la gara di Verona non ha affatto convinto la dirigenza rossonera, nonostante i tre punti portati a casa grazie al rigore di Piatek. "I punti sono stati fatti, speravamo di essere più avanti sul piano del gioco". I neo acquisti ancora non si sono inseriti nella squadra: "Se vedremo più giocatori nuovi nel derby? Chiedete a Giampaolo, è lui l’allenatore".

