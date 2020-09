Nervi tesi all'Arsenal: rissa sfiorata durante il torello

Non inizia nel migliore dei modi il campionato dell’Arsenal dal punto di vista dello spogliatoio: durante il riscaldamento per la gara d’esordio contro il Fulham Dani Ceballos ed Edward Nketiah sono arrivati addirittura alle mani.

Durante il classico ‘torello’ lo spagnolo è intervenuto sul compagno con un’entrata decisa per poi subito spintonarlo: i due sono arrivati successivamente a contatto poco dopo rendendo necessario l’intervento degli altri giocatori.

Sicuramente non il modo ideale di iniziare una stagione: il brutto episodio, ripreso dalle telecamere, ha messo in evidenza le scintille tra i due giocatori, che si sono poi accomodati in panchina prima del fischio d’inizio.

OMNISPORT | 12-09-2020 14:00