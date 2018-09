Nessun invito da Totti? Farò una sorpresa

(ANSA) – MILANO, 14 SET – “Totti non mi ha invitato alla presentazione del suo nuovo libro? Magari gli farò una sorpresa”. Il tecnico dell’Inter Luciano Spalletti commenta così, con una battuta, il mancato invito dell’ex capitano alla presentazione della sua ultima fatica editoriale “Un capitano”.

“Lo leggerò sicuramente, come ho fatto con quelli di tutti i grandi campioni – prosegue Spalletti -. E di uno come lui lo farò ancora più volentieri. Mi dispiace non essere stato invitato ma le scelte le fa lui”.

VIRGILIO SPORT | 14-09-2018 15:14