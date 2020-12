Nesta: "Buon punto, ma avremmo potuto vincere"

Niente notte da capolista per il Frosinone, che nell’anticipo della 13a giornata si è dovuto accontentare di un pareggio interno per 0-0 contro la Salernitana.

Il quinto risultato utile consecutivo ha comunque soddisfatto Alessandro Nesta, anche alla luce del valore dell’avversario incontrato: “Faccio i complimenti ai ragazzi per l’ottima prestazione offerta in entrambe le fasi. Avevamo delle assenze, ma come sempre chi ha giocato ha dato il massimo” le parole dell’ex difensore campione del mondo.

I giallazzurri hanno creato di più rispetto ai campani: “Il pareggio va bene perché giocavamo contro una grande squadra che ha una fisicità importante – ha concluso Nesta – Certo per quello invece che si è visto in campo peccato perché potevamo vincere. Non ho rimpianti, sono strasoddisfatto perché questa squadra tiene bene il campo anche nelle difficoltà”.

OMNISPORT | 19-12-2020 10:49