Nesta e Gilardino tornano in panchina, Avellino e Verona pronte ad accogliere i campioni del 2006: la Serie A nel mirino

La gloria del 2006 riecheggerà forse per sempre, ma la storia è fatta di capitoli, e i protagonisti di quell’impresa stanno provando, con alterne fortune, ad aprirne altri sedendo in panchina.
- I reduci del 2006 e le panchine
- Nesta e Gilardino tornano in pista
- Nesta-Avellino, firma vicina
- Il Verona sceglie Gilardino
I reduci del 2006 e le panchine
Alterne fortune perché il mestiere del calciatore è molto diverso da quello dell’allenatore, tant’è che campioni come Pirlo e Cannavaro non sono riusciti ancora ad imporsi in questo campo. Sta andando un po’ meglio a Grosso e Pippo Inzaghi, De Rossi ha forse trovato la consacrazione dopo il bel campionato con il Genoa, Gattuso è in cerca dell’ennesimo riscatto alla guida della Lazio dopo il disastro della Nazionale.
Nesta e Gilardino tornano in pista
Ed allo stesso modo, Alessandro Nesta e Alberto Gilardino possono ascriversi alla categoria di quelli che stanno ancora cercando un posto nel mondo delle panchine. Per l’ex difensore il futuro potrebbe chiamarsi Avellino: la trattativa è ormai conclusa, dopo l’addio di Ballardini, che ha portato la squadra ai playoff di serie B.
Nesta-Avellino, firma vicina
Se tutto dovesse essere definito, l’allenatore che attualmente si trova all’estero tornerebbe in Italia la prossima settimana per la firma del contratto e presentazione ai media. Accordo biennale, presentazione il 3 o il 4 giugno, il tecnico romano porterebbe con sé tutto il suo staff. Ultima esperienza in panchina, in Serie A con il Monza nel 2024/2025, campionato concluso con un’amara retrocessione. Per Nesta si tratterebbe della quarta esperienza in Serie B dopo quelle con Perugia, Frosinone e Reggiana: Avellino ha fame di calcio, ed ha fame di una Serie A che manca dal 1988.
Il Verona sceglie Gilardino
Situazione analoga riguarda un altro grande reduce del 2006, Alberto Gilardino, probabilmente esonerato troppo frettolosamente dal Pisa. L’ex attaccante potrebbe occupare la panchina del Verona appena retrocesso: la dirigenza scaligera a è tornata al lavoro per definire le strategie del prossimo campionato: il ds Sogliano è chiamato a scegliere tra Gilardino e Aquilani per la panchina, con l’obiettivo di tornare subito in Serie A. Tra i due il nome di Gilardino appare in pole position, sia perché conosce bene l’ambiente, avendoci giocato, sia perché ha già conquistato una promozione in serie A alla guida del Genoa.