Nesta e Gilardino tornano in panchina, Avellino e Verona pronte ad accogliere i campioni del 2006: la Serie A nel mirino

L'ex difensore potrebbe firmare a breve con i lupi che puntano alla massima categoria: l'ultima comparsa fu nel 1988. Gli scaligeri pronti a ingaggiare l'ex attaccante, ma c'è anche Aquilani in lizza

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

La gloria del 2006 riecheggerà forse per sempre, ma la storia è fatta di capitoli, e i protagonisti di quell’impresa stanno provando, con alterne fortune, ad aprirne altri sedendo in panchina.

I reduci del 2006 e le panchine

Alterne fortune perché il mestiere del calciatore è molto diverso da quello dell’allenatore, tant’è che campioni come Pirlo e Cannavaro non sono riusciti ancora ad imporsi in questo campo. Sta andando un po’ meglio a Grosso e Pippo Inzaghi, De Rossi ha forse trovato la consacrazione dopo il bel campionato con il Genoa, Gattuso è in cerca dell’ennesimo riscatto alla guida della Lazio dopo il disastro della Nazionale.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Nesta e Gilardino tornano in pista

Ed allo stesso modo, Alessandro Nesta e Alberto Gilardino possono ascriversi alla categoria di quelli che stanno ancora cercando un posto nel mondo delle panchine. Per l’ex difensore il futuro potrebbe chiamarsi Avellino: la trattativa è ormai conclusa, dopo l’addio di Ballardini, che ha portato la squadra ai playoff di serie B.

Nesta-Avellino, firma vicina

Se tutto dovesse essere definito, l’allenatore che attualmente si trova all’estero tornerebbe in Italia la prossima settimana per la firma del contratto e presentazione ai media. Accordo biennale, presentazione il 3 o il 4 giugno, il tecnico romano porterebbe con sé tutto il suo staff. Ultima esperienza in panchina, in Serie A con il Monza nel 2024/2025, campionato concluso con un’amara retrocessione. Per Nesta si tratterebbe della quarta esperienza in Serie B dopo quelle con Perugia, Frosinone e Reggiana: Avellino ha fame di calcio, ed ha fame di una Serie A che manca dal 1988.

Il Verona sceglie Gilardino

Situazione analoga riguarda un altro grande reduce del 2006, Alberto Gilardino, probabilmente esonerato troppo frettolosamente dal Pisa. L’ex attaccante potrebbe occupare la panchina del Verona appena retrocesso: la dirigenza scaligera a è tornata al lavoro per definire le strategie del prossimo campionato: il ds Sogliano è chiamato a scegliere tra Gilardino e Aquilani per la panchina, con l’obiettivo di tornare subito in Serie A. Tra i due il nome di Gilardino appare in pole position, sia perché conosce bene l’ambiente, avendoci giocato, sia perché ha già conquistato una promozione in serie A alla guida del Genoa.