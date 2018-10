Nesta: "Non parlo più dell'arbitro"

Il tecnico del Perugia Alessandro Nesta ha parlato alla vigilia della partita di campionato contro il Venezia: "Vogliamo invertire la tendenza, sapendo che non è soltanto un problema di approccio, visto che a volte per molto meno perdiamo l'entusiasmo iniziale. Qualsiasi cosa accada non bisogna perdere la nostra strada. Il modulo tattico lo dettano i giocatori e sicuramente cercheremo un'alternativa al 3-5-2, ma non e' detto che cambieremo modulo. Abbiamo lavorato per avere delle soluzioni anche a partita in corso per poter dare una sterzata alla gara. Un'eventuale difesa a quattro con un difensore o un uomo di spinta dipendera' dal momento. Prenderemo una decisione per l'inizio e per una valida alternativa a gara in corso".

Sulla sua squalifica: "Non parlo più di arbitro, né di queste cose. Hanno deciso così e lo accetto. Avrò fatto qualcosa di grave".

"Si conoscono le caratteristiche del Venezia, che ha una difesa esperta e giocatori di valore come Falzerano. Non mi è dispiaciuto come hanno giocato sinora, visto che sono rimasti sempre in partita in tutte le gare disputate. E' un avversario come un altro, ha bisogno di punti, nell'ultima partita hanno cambiato modulo e stanno cercando un assetto. La serie B è questa".

SPORTAL.IT | 05-10-2018 16:20