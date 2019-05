Nesti: “Coppa Italia, la Juve su uno dei gioielli in campo”

Dopo una stagione in chiaroscuro, segnata da numerosi passaggi a vuoto e prestazioni non all’altezza, Sergej Milinkovic-Savic è stato in grado di mettere la sua firma sulla settima Coppa Italia sollevata dalla Lazio, segnando il gol che ha sbloccato e indirizzato la gara. Perfetta in questo caso la gestione del serbo da parte di Simone Inzaghi: il giocatore non era al meglio, così il tecnico biancocelesti ha pensato bene di spedirlo in campo a gara in corso, in modo da sfruttare al meglio la sua fisicità quando l’Atalanta ha calato il ritmo. Milinkovic-Savic s’è dimostrato un giocatore in grado di decidere le gare che contano e il fatto che ci sia riuscito in un’annata decisamente poco positiva per lui non fa altro che confermare la stoffa di questo ragazzone di 24 anni, prossimo a raggiungere la maturità tecnica.

OCCHIO ALLA JUVE. Già nel mirino di molti top-club dopo lo straordinario scorso campionato, Milinkovic-Savic potrebbe presto tornare al centro delle voci di calciomercato, almeno secondo Carlo Nesti, che a Radio Sportiva ha rivelato come l’interesse sul serbo di una delle big italiane non si sia mai sopito. “Milinkovic-Savic è un grande giocatore – ha dichiarato l’ex giornalista Rai – e credo proprio che sia un obiettivo da sempre nel mirino della Juventus”. Questa stagione, d’altra parte, ha mostrato come i bianconeri abbiano bisogno di rinnovare e ringiovanire soprattutto il centrocampo e un elemento come Milinkovic-Savic in grado di abbinare tecnica e fisicità farebbe assai comodo ai campioni d’Italia, a prescindere dal tecnico che guiderà la Juve nella prossima stagione.

UN ANNO FA. Nella scorsa estate Paratici mise il serbo nella sua lista della spesa, ma l’ostracismo di Lotito, che valutò il giocatore addirittura 150 milioni di euro. Dopo la stagione attuale la valutazione del centrocampista s’è necessariamente abbassata e il presidente biancoceleste potrebbe riconsiderare la sua richiesta. Milinkovic-Savic, dal canto suo, ha già espresso parere positivo a un trasferimento in bianconero.

SPORTEVAI | 16-05-2019 10:23