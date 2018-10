Neuer campione di semplicità: va all'allenamento in bici

C’è chi si presenta in Ferrari. Chi a bordo di una fiammante Porsche. Chi magari su un’altra autovettura extralusso. E chi in bici. Manuel Neuer, ad esempio, ha scelto le due ruote per presentarsi al centro sportivo del Bayern Monaco per l’allenamento della domenica. Non una splendida moto da corsa, nuova e potente: una bici, appunto. Anche i top player, insomma, sono umani. Neuer lo è di sicuro.

Cappellino in testa, zainetto sulle spalle, saluto divertito all’addetto al campo che deve stropicciarsi gli occhi e accertarsi che sia davvero lui prima di azionare il telecomando del cancello: così Neuer si è presentato in mattinata alla sgroppata post vittoria a Wolfsburg, un 3-1 che ha rilanciato le quotazioni del tecnico Nico Kovac e le ambizioni d’alta classifica dei bavaresi.

Tutto documentato in un video diffuso su Twitter dal giornalista Stefan Kumberger, che in pochi minuti ha fatto il botto di condivisioni in Germania e non solo. Non capita tutti i giorni, infatti, di veder arrivare un campionissimo in bicicletta. Almeno, non un campionissimo del calcio. Eppure di calciatori o tecnici amanti delle due ruote ce ne sono stati – e ce ne sono – tanti. Un esempio su tutti? Francesco Guidolin, che nel 1998 si cimentò addirittura nella scalata dello Zoncolan, una delle cime classiche del giro.

Neuer non è arrivato a tanto. Per ora, più che sui tornanti alpini, si è limitato a una corsetta tra le pianeggianti strade di Monaco, un vero e proprio paradiso per ciclisti e cicloamatori con piste ciclabili ampie e ben curate. Ma a suo modo ha fatto notizia lo stesso. Primo posto nello speciale sprint della simpatia e della semplicità.

SPORTEVAI | 21-10-2018 11:05