Neuer: "Non ho mai perso la fiducia"

Manuel Neuer in una intervista alla Gazzetta dello Sport è carico a pochi giorni dal via del Mondiale.

Il portiere tedesco ha praticamente saltato tutta la stagione per infortunio: "Non ho mai perso la fiducia e adesso sono convinto di riuscire a reggere tutta l’intensità di un torneo come il Mondiale. Però quando sei infortunato e fai la rieducazione ogni giorno, hai dei momenti no e altri in cui risali con il morale. È stato un periodo duro, lungo ma anche con aspetti positivi. Io sono sempre stato ottimista e avevo sempre il traguardo da raggiungere davanti agli occhi. Se non ci avessi creduto, non sarei qui a parlare del mio Mondiale".

Ter Stegen deluso: "I rapporti sono buoni, parliamo in allenamento, normali dialoghi di campo. Posso capire il suo stato d’animo, viene da una buona stagione con il Barcellona. Ciascuno di noi vuole giocare, ma queste sono le posizioni. Lui è comunque molto prezioso per la squadra anche nel lavoro quotidiano".

SPORTAL.IT | 12-06-2018 10:15