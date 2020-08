Neuer protagonista: prestazione superba in finale

Al Mondiale 2014 non era il capitano, ma fu devisivo. Nella precedente Champions vinta, non lo era, ma fu leader. Ora, per Manuel Neuer, entrambe le cose. E’ lui ad alzare il titolo europeo, che completa il Triplete del Bayern Monaco, al termine di una gara personale da urlo.

Sia nella prima frazione, sia nella ripresa, il portiere tedesco è stato perfetto sugli attacchi del PSG, dicendo no a Neymar e compagni e tenendo vivo prima il pareggio a reti inviolate, e poi il vantaggio di Coman. Una prova che lo riporta nel gotha assoluto degli estremi difensori mondiali.

E dire che Neuer nel 2019 era stato messo in discussione per il futuro, con altri nomi nell’agenda del nome e il suo a finire in quelle altrui. Invece conferma e ogni trofeo, escludendo la Supercoppa di Germania, portato a casa per somma gioia dei tifosi del Bayern. E la sua.

Al termine della finale contro il PSG, Neuer ha però limitato la sua prestazione: “La migliore della mia carriera? Ho fatto una grande partita, ma non posso dire che sia stata la migliore. Sapevamo che stavamo giocando contro una squadra davvero forte. Abbiamo lottato per creare e costruire, non sapevamo cosa aspettarci tatticamente contro questa il PSG”.

OMNISPORT | 23-08-2020 23:46