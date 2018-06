Neuville beffa Ogier e trionfa in Sardegna

Thierry Neuville vince il Rally di Sardegna beffando Sebastian Ogier per appena 7 decimi .

Il pilota belga della Hyundai i20 mette la freccia nell'ultima speciale, precedendo il cinque volte campione del mondo per 1"4 e operando cosi' in extremis il sorpasso nella classifica generale. Terzo posto e primo podio stagionale per Esapekka Lappi (Toyota Yaris) a 1'56"3, a seguire Hayden Paddon (Hyundai) e Mads Ostberg (Citroën).

Neuville allunga anche nel Mondiale piloti dove ora ha 27 punti di vantaggio su Ogier. Prossima tappa il Rally di Finlandia, ottava prova del 2018, dal 26 al 29 luglio.

SPORTAL.IT | 10-06-2018 16:55