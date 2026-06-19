New York pazza per i Knicks: migliaia alla parata per i campioni Nba

Il sindaco consegna le chiavi della città a Brunson e compagni

New York, 19 giu. (askanews) – New York è esplosa di gioia per i Knicks, che dopo 53 anni hanno vinto il titolo Nba, il campionato di basket più importante al mondo. Una parata celebrativa ha attraversato la città dove si sono riversate migliaia di persone per vedere sfilare i campioni Nba su carri scoperti, a partire dalla stella di questi playoff, Jalen Brunson. In strada molte star, grandi tifosi della squadra, il regista Spike Lee, Ben Stiller e Timothée Chalamet. Il sindaco Zohran Mamdani, egli stesso gran tifoso dei Knicks, per l’evento ha mobilitato 10mila agenti, mai così tanti, e ha partecipato alle celebrazioni consegnando le chiavi della città alla squadra.