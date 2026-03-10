Newcastle-Barcellona, Guida nella bufera: la decisione nel recupero scatena la rabbia “Geordies”. Gattuso si gode Tonali

L’arbitro italiano concede un calcio di rigore quando il recupero è già scaduto e grazie Yamal e Fermin Lopez: la rabbia dei tifosi inglesi sui social. Tonali, prestazione che fa sorridere l’Italia

Non bastano le polemica di casa nostra, adesso arrivano anche quelle dall’Europa e in particolare dalla Champions League. Marco Guida finisce nella bufera dopo la sua direzione in Newcastle-Barcellona e in particolare per il rigore concesso alla formazione blaugrana al minuto 95.

Il rigore al 95’: cosa è successo

L’arbitro Guida assegna 4 minuti di recupero ma quando scocca il minuto 94 il fischietto italiano fa continuare ancora a giocare. Passano pochi secondi e il Barcellona arriva in area di rigore della formazione di casa, Dani Olmo riesce a irretire Thiaw, con l’ex difensore del Milan che commette una clamorosa ingenuità e atterra l’attaccante blaugrana. E’ un momento chiave, Guida non ha dubbi e decide di concedere la massima punizione. Dal dischetto Lamine Yaman sembra un veterano consumato e segna la rete del pareggio che rimanda tutti i discorsi alla gara di ritorno al Camp Nou. In realtà l’arbitro italiano avrebbe segnato un minuto in più di recupero quando Tonali perde un po’ di tempo per riprendere l’azione dopo un calcio di punizione.

Newcastle-Barcellona: tutte le emozioni del match

In realtà la direzione arbitrale di Guida è stata più che positiva in linea generale. Ma le lamentele dei tifosi di casa erano cominciate già prima del rigore che ha deciso il match. I fan del Newcastle protestano anche per un rigore non concesso nel primo tempo per un fallo ai danni di Elanga (anche se in quella circostanza il giocatore sembra lasciarsi cadere) e per la gestione dei cartellini che hanno risparmiato Fermin Lopez e Lamine Yamal.

La rabbia dei tifosi sui social

Una vittoria che sfuma al 95’ e per un calcio di rigore, la delusione dei tifosi del Newcastle era palpabile al St. James Park e lo è ancora di più sui social. La squadra inglese sognava l’impresa e di arrivare al match di ritorno almeno con un piccolo vantaggio da provare a gestire per arrivare ai quarti. Ora però la delusione si riversa su Guida e sulle sue decisioni: “E’ stato una disgrazia – dice Cold – Ammonisce Tonali ma ignora Yamal per lo stesso fallo. Poi ignora che è finito anche il recupero e lascia che il Barcellona vada all’attacco e segni. E’ stata una rapina in pieno giorno”. E ancora: “Meglio ricordarsi il suo nome. Un gol su calcio di rigore arrivato quando la partita era finita, l’arbitro italiano ha salvato il Barcellona permettendo a Fermin e a Yamal di giocare la gara di ritorno. L’avvicinamento tra Laporta e la Uefa sta dando i suoi frutti”. E ancora: “Quanto è stato pagato per non ammonire Yamal e Lopez? Due gialli evidenti ed erano entrambi diffidati”.

Gattuso si gode Tonali

Se c’è qualcuno che sorride dopo questo match degli ottavi di finale di Champions League è senza dubbio Rino Gattuso. Il Newcastle ha giocato una partita super e avrebbe meritato anche la vittoria per quanto espresso in campo, e parte del merito va anche a Sandro Tonali. Il centrocampista sembra in un costante percorso di crescita e sin dal suo arrivo in Premier è andato costantemente migliorando. Una buona notizia per il ct che punterà su di lui in vista dei playoff per la qualificazione Mondiale.