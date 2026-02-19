Newcastle: Gordon fa 4 gol ma il suo capitano lo attacca e il tecnico Howe lo rimprovera

L'impresa in Champions League del 24enne bomber inglese nel 6-1 contro il Qarabag cozza con le polemiche interne al club

Giorno di gloria a metà per Anthony Gordon, 24enne bomber del Newcastle. L’attaccante è riuscito nell’impresa di segnare quattro gol in soli 45′ nel match di andata dei playoff di Champions League contro il Qarabag, gara finita poi 6-1 per la squadra di Tonali, ma non ha potuto festeggiare appieno, vediamo perchè.

Numeri da record per Gordon

Gordon alla sua prima esperienza in Champions due anni fa non era riuscito a trovare neanche una rete. Ora, con il primo tempo di Qarabag-Newcastle, sale a 10 goal in 9 partite, diventando il giocatore inglese di un club inglese ad aver segnato una tripletta nel minor tempo possibile, grazie ai gol contro il Qarabag al minuto 3, al 32′ (su calcio di rigore) e al 34′. Il record assoluto in Champions resta quello di Salah, con 3 goal in 7 minuti nel 2022. Anche il quarto gol Gordon l’ha realizzato dal dischetto e questo è stato il motivo delle polemiche.

Gordon è ora anche il secondo giocatore nella storia della Champions a segnare 4 goal nel primo tempo di una partita: ci era riuscito solo Luiz Adriano contro il BATE Borisov nel 2014. Da ricordare che anche Simone Inzaghi con la Lazio nel 2000 segnò 4 gol in Champions (ma in 90′, sbagliando però anche un rigore) contro il Marsiglia. Gordon ora è alle spalle di Kylian Mbappé (13 gol) nella classifica marcatori della competizione.

La lite con Trippier

Nonostante la passeggiata a Baku (5-0 alla fine del primo tempo, di Thiaw l’altra rete inglese) i Magpies hanno avuto qualche acceso scambio di battute tra loro. Arrabbiato per non essere riuscito a calciare lui il secondo rigore concesso alla sua squadra, il capitano Kieran Trippier ha affrontato apertamente Gordon mentre si dirigevano verso gli spogliatoi. Attimi di tensione, qualche parola di troppo e animi accesi.

Nella ripresa pochi istanti dopo il gol della bandiera di Elvin Jafarguliyev (1-5, 54′), Jacob Murphy ha riportato il Newcastle in vantaggio di cinque gol (1-6) blindano gli ottavi in attesa del ritorno a St James’ Park martedì prossimo. Negli ottavi di finale, le Magpies affronteranno Chelsea o Barcellona.

La tirata di orecchie di Howe

Anche il tecnico del Newcastle Eddie Howe, ha avuto qualche parola da dire al suo bomber: “È stato davvero bravo in quella frazione, ha iniziato a pressa e molti dei suoi gol sono nati dall’atteggiamento senza palla. Ha fatto un’ottima prestazione, ma avrebbe potuto fare di più”.