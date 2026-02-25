Newcastle-Qarabag, moviola: Chiffi al Var stavolta tace, Massa non vede un rigore e ne dà un altro

La prova dell’arbitro nella gara di ritorno dei playoff di Champions League analizzata al microscopio, l’arbitro ligure ha ammonito solo un giocatore

C’era una cinquina arbitrale tutta italiana (completata dal tedesco Dingert all’Avar) al St James’ Park per una gara che sulla carta aveva poco da dire, ma era interessante valutare soprattutto la prova del varista Chiffi, dopo la bufera per la sua direzione in Atalanta-Napoli. Vediamo come se l’è cavata.

Newcastle-Qarabag, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Tonali e Joelinton in 6′ già chiudono la pratica, dopo l’ampia vittoria dell’andata. Al 16′ Barnes finisce giù in area di rigore, ma secondo Massa non c’è alcuna irregolarità. Si continua a giocare.Al 57′ Burn tocca il pallone con la mano mentre interviene in scivolata e l’arbitro non ha dubbi: rigorew. Chiffi, che è al Var, non lo richiama all’on field review ma dal dischetto Jankovic si fa parare il tiro da Ramsdale. Il portiere però appena un minuto dopo nulla può sul tiro di Cafarquliyev, in posizione dubbia. Il primo e unico giallo della partita è per Pedro Bicalho per un fallo duro commesso su Tonali. Dopo 3′ di recupero finisce 3-2 per gli Spurs.

Chi è l’arbitro Massa

Quarantuno anni, bancario, internazionale con oltre 200 gare di serie A alle spalle, Davide Massa – scelto per Newcastle-Qarabag – è uno degli arbitri più esperti al momento presenti nel campionato italiano di Serie A. Risale infatti al gennaio 2011 il suo esordio nel massimo campionato, in Fiorentina-Lecce. La promozione in pianta stabile in CAN A arriva solo un anno dopo, precisamente a luglio del 2012. Una carriera fulminante, che lo porta, dopo appena un paio d’anni, a diventare internazionale. Il debutto sul campo europeo porta la data del 17 luglio 2014, in Elfsborg-Inter Baku, valevole per la qualificazione all’Europa League. Dalla second alla “first class” europea il percorso è lungo e servono circa 6 anni, la promozione avviene a giugno 2018 e la prima gara di Champions League è Porto-Lokomotiv Mosca. Massa in stagione aveva diretto finora solo due gare di terza fascia: Genoa-Lecce e Pisa-Udinese, poi il big match Roma-Inter, Pisa-Lazio e Roma-Napoli. Ultima uscita in Genoa-Napoli.

L’arbitro ha ammonito solo un giocatore

Coadiuvato dagli assistenti Meli e Alassio con Pairetto IV uomo, Chiffi al Var e il tedesco Dingert all’Avar, l’arbitro ha ammonito solo Bicalho.