Newcastle, Tonali si fa male e gli inglesi crollano: le condizioni dell’ex Milan, Gattuso in ansia. Rabbia contro Var e Letexier

Il Newcastle naufraga nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League, il centrocampista italiano lascia il campo nella ripresa per un problema fisico: a rischio i playoff Mondiali?

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Il Newcastle ci mette orgoglio, grinta e tecnica ma dopo aver retto per “tre tempi” contro la corazzata Barcellona, è costretto ad alzare bandiera bianca. Ma a preoccupare i tifosi italiani adesso sono le condizioni di Sandro Tonali costretto a uscire nel secondo tempo a causa di un problema fisico. Gattuso aspetta notizie con ansia in vista dei playoff per la qualificazione ai Mondiali.

Match pirotecnico al Camp Nou

L’importanza della posta in palio lascerebbe pensare a un match di quelli bloccati, in attesa dell’occasione giusta. Ma tra Barcellona e Newcastle non succede niente di tutto questo. Sin dai primi minuti di gioco si va da una parta all’altra senza soluzione di continuità. Gli inglesi si lanciano subito all’attacco ma al 6’ arriva un errore difensivo che permette a Raphinha di portare avanti i blaugrana. La lezione dei Magpies è immediata e al 15’ arriva la prima sbandata della difesa die padroni di casa con Elanga che segna la rete del pareggio. Non c’è neanche il tempo di prendere fiato che a sorpresa i catalani si riportano ancora avanti sfruttando un calcio piazzato con Bernal che batte Ramsdale. Si gioca su ritmi forsennati e al 28’ ci pensa ancora una volta Elanga a riportare in parità il match e il doppio confronto. Ma le emozioni non finiscono e nei minuti di recupero prima Lewandowski e poi Yamal gettano al vento l’occasione del 3-2.

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Il gol subito alla fine del primo tempo sembra diventare un problema da gestire per il Newcastle che al ritorno in campo non riesce più a reggere gli stessi libri. E al 51’ arriva una splendida azione in velocità dei padroni di casa con Fermin Lopez che a tu per tu con il portiere avversario non sbaglia. Ma non è finita perché su azione di calcio d’angolo arriva anche il gol di Lewandowski. Il match cambia completamente volto, il Newcastle sparisce dal campo e arriva anche il gol numero 6 con la doppietta del numero 9 polacco. I padroni di casa si divertono e arriva anche il gol numero 7 dei catalani con la doppietta di Raphinha.

Barcellona-Newcastle: tutte le emozioni del match

L’intervento di Trippier su Raphinha

Proprio negli ultimi secondi del primo tempo arriva un episodio chiave del match. Cross dalla fascia destra con Raphinha che riesce a prendere un vantaggio su Trippier a pochi passi dalla porta. Sembra impossibile per il giocatore del Barcellona arrivare sul pallone ma di sicuro c’è una trattenuta del difensore inglese che tiene il braccio sinistro del suo avversario. Letexier fa prima cenno di continuare, poi viene richiamato al Var e decide di assegnare il calcio di rigore. Per il difensore inglese arriva anche il cartellino giallo. Dal dischetto si presenta Lamine Yamal che non sbaglia e segna il decimo gol in Champions League.

La protesta del Newcastle

La decisione che fa arrabbiare giocatori e tifosi inglesi arriva però qualche minuto prima: su uno scatto di Elonga arriva l’intervento un po’ goffo di Cancelo che sembra buttare giù il giocatore avversario ma Letexier anche in questa occasione decide di far continuare mentre il Var rimane in silenzio.

Ansia per Tonali

Tra i migliori in campo nel primo tempo c’è ancora una volta Sandro Tonali. L’ex centrocampista del Milan gioca una partita totale, copre tutte le posizioni, recupera palla e fa ripartire l’azione. Nella ripresa anche lui sembra subire la fatica come tutti i compagni di squadra e al 55’ esce dal campo vittima di un infortunio. Il centrocampista è costretto a uscire sorretto a braccia dai sanitari del Newcastle. Non sembra un infortunio serio ma in vista dei playoff Mondiali, l’Italia e Gattuso trattengono il respiro.