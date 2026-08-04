Riscatto Roma in Galles: show di Hermoso, Castro e Koulierakis a bersaglio e Soulé si fa perdonare, 4-1 al Newport

La Roma riscatta il 4-1 incassato a Cardiff e travolge il Newport County con lo stesso risultato: Hermoso sugli scudi, a segno Castro (rigore), Koulierakis e Soulé nella ripresa.

La Roma si riscatta al “Rodney Parade” di Newport, nella seconda amichevole in Galles, dopo il pesante 4-1 incassato dal Cardiff: 3-0 al Newport County, club di League Two. Gian Piero Gasperini tiene a riposo il febbricitante Malen e schiera subito Koulierakis nei tre di difesa confermando Svilar, Mancini e Ndicka, spostando Hermoso in mezzo al campo al posto dell’infortunato Bah, con El Aynaoui al suo fianco. Cristante, dopo il battibecco con Soulé (escluso dai titolari) nel primo test gallese, avanza sulla trequarti; Rensch e il recuperato Wesley gli esterni, Dybala e Castro gli attaccanti nel 3-4-1-2 di partenza.

Balla la Roma in difesa in avvio di gara e al 4’ il Newport colpisce la traversa con Biggins, che vede Svilar fuori dai pali e prova a sorprenderlo da lontano. Il portiere ci mette una pezza al 14′, uscendo su Doidge lasciato libero dalla difesa giallorossa. Sul fronte opposto si fa vedere Castro, che al 18′ calcia in modo fiacco e si fa fermare dalla difesa avversaria. Tanti falli, troppe interruzioni in un primo tempo agonisticamente buono, ma qualitativamente bruttino. La Roma viene fuori alla distanza, Dybala spreca alla mezzora, ma al 38′ il risultato si sblocca: merito di Cristante e Castro, i due lavorano splendidamente un pallone crossato dall’ex Bologna per Hermoso, che si fa trovare pronto sotto porta.

Gasperini non cambia nulla a inizio ripresa. La Roma parte forte e al 9′ raddoppia: fallo su Hermoso in area, Castro trasforma il rigore del 2-0. Il Newport County si sgonfia, Smith salva su Cristante, ma sull’angolo di Dybala il più lesto è Koulierakis: colpo di testa del greco, all’esordio, e 3-0 Roma al 14′ del secondo tempo. A metà ripresa dentro Soulé, Vaz, Ghilardi e Lulli, fuori Dybala (toccato duro da Evans al 22′, con tanto di baruffa sedata con un giallo al difensore del Newport), Castro, Koulierakis e Rensch. Poi spazio a Ziolkowski, Reale e Gollini al posto di Ndicka, Wesley e Svilar.

Il Newport sparisce, la Roma gioca sul velluto e al 36′ trova pure il poker: Soulé mette a tacere le polemiche con un tiro a giro da fuori area a superare MacDonald. Sul 4-0, Gasperini abbassa ulteriormente l’età media della squadra con gli ingressi di Cherubini, Panico, Mannini e Nardin per Hermoso, Cristante, El Ayanoui e Mancini. Solo a questo punto torna a farsi vedere il Newport con Cameron che, di testa, infila Gollini per la rete della bandiera dei gallesi.