Antonio Arena, Riccardo Cassano e Destiny Elimoghale: tre classe 2009 su cui si sono puntati i riflettori di mezza Europa

Hanno appena 17 anni ma il loro talento li ha già portati sotto i riflettori della stampa internazionale. Il quotidiano Guardian ha stilato una lista dei nati nel 2009 più promettenti, la Next Generation 2026, una sfilza di 60 nomi di giovanissimi calciatori che, secondo una delle testate più autorevoli del mondo, saranno i protagonisti del calcio di domani. 60 ragazzi che, pur essendo ancora all’inizio del proprio percorso, hanno già mostrato qualità sufficienti persi notare da diversi osservatori internazionale. E la cosa bella è che tra questi 60, 3 sono italiani: Antonio Arena, Destiny Elimoghale e Riccardo Cassano.

Nel video, dopo una breve pubblicità, trovate tutto su questi tre baby fenomeni italiani.

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