Virgilio Sport
CALCIO SERIE A

Il futuro del calcio parla italiano – Tre 17enni nella Next Generation 2026 stilata dal Guardian

Antonio Arena, Riccardo Cassano e Destiny Elimoghale: tre classe 2009 su cui si sono puntati i riflettori di mezza Europa

1 min di lettura

Roberto Ciucci

Roberto Ciucci

Giornalista

Appassionato di sport, soprattutto calcio, basket e motociclismo, divoro film come fossero noccioline. Ho una assolutamente sana ossessione per le pellicole di Quentin Tarantino. Nel tempo libero mi fingo musicista.

Hanno appena 17 anni ma il loro talento li ha già portati sotto i riflettori della stampa internazionale. Il quotidiano Guardian ha stilato una lista dei nati nel 2009 più promettenti, la Next Generation 2026, una sfilza di 60 nomi di giovanissimi calciatori che, secondo una delle testate più autorevoli del mondo, saranno i protagonisti del calcio di domani. 60 ragazzi che, pur essendo ancora all’inizio del proprio percorso, hanno già mostrato qualità sufficienti persi notare da diversi osservatori internazionale. E la cosa bella è che tra questi 60, 3 sono italiani: Antonio Arena, Destiny Elimoghale e Riccardo Cassano.

Nel video, dopo una breve pubblicità, trovate tutto su questi tre baby fenomeni italiani.

Il futuro del calcio parla italiano – Tre 17enni nella Next Generation 2026 stilata dal Guardian AnsaFoto

Leggi anche:

Salute

ULTIME GALLERY

ULTIME NOTIZIE

SPORTS IN TV
E IN STREAMING

GUIDA TV:
Eventi sportivi in diretta tv oggi

 SPORT TREND

Global Summit

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio